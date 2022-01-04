Снегопад "приземлил" вертолет Байдена: фото непогоды в Вашингтоне

Сильный снегопад в Вашингтоне вынудил уйти на посадку вертолет президента США Джо Байдена на авиабазе Эндрюс, после чего он добирался до Белого дома кортежем. Об этом сообщает The Guardian.

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Как сообщается, 3 января Байден возвращался в Вашингтон после выходных в Делавэре. Из-за снегопада его вертолет был вынужден приземлиться на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.

Как пишет Associated Press, президент США полчаса прождал в вертолете, пока ему расчищали безопасный путь. Не имея возможности сесть на вертолет, он уехал кортежем и вернулся в Белый дом более медленным способом.

Журналисты отмечают, что из-за непогоды был отменен пресс-брифинг в Белом доме, в Вашингтоне закрывались правительственные учреждения и школы. Кроме того, были задержаны или отмены около половины рейсов в аэропортах столицы США и ближайших городов.

Также более 500 000 американцев остались без электричества, поскольку зимний шторм распространился от северной части Алабамы и южной части Теннесси до Джорджии, Кентукки, Северной Каролины, Западной Вирджинии, Вирджинии и Мэриленда.

2 января сообщалось, что на популярном курорте в Египте прошел снегопад.

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