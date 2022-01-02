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На популярном курорте в Египте прошел снегопад – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 08:19
Снег в Хургаде (фото 3 - EgyptToday)
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На популярном курорте в Египте, Хургаде, прошел редкий для города снегопад, также был дождь и град. Об этом сообщает Egypt Today.

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В издании отмечают, что в первый день 2022 года улицы Хургады покрывало снегом, также в течение нескольких часов шел дождь, затапливая некоторые улицы.

Местные жители и туристы делились кадрами необычной погоды в соцсетях.

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Публикация от Nader Hamdy (@naderhamdy140)

На популярном курорте в Египте прошел снегопад – фото, видео

На популярном курорте в Египте прошел снегопад – фото, видео

На популярном курорте в Египте прошел снегопад – фото, видео

В Египетском метеорологическом агентстве (ЕМА) отметили, что 1 января умеренные или сильные дожди также прошли в районах Большого Каира, Синая, Красного моря, Минья, Асьюта и других провинций, передает Ahram. В ряде регионов были закрыты школы.

В Минздраве страны также сообщили, что из-за непогоды погибли три человека, 13 получили травмы. Ожидается, что непогода продлится до понедельника.

Министр местного развития Махмуд Шаарави призвал граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и фонарных столбов.

Он также призвал водителей не препятствовать движению спецтехники, которая ликвидирует последствия непогоды, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

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Марк Сировой
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Египет погода снег Хургада климат дождь курорт
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