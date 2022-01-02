На популярном курорте в Египте прошел снегопад – фото, видео

На популярном курорте в Египте, Хургаде, прошел редкий для города снегопад, также был дождь и град. Об этом сообщает Egypt Today.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В издании отмечают, что в первый день 2022 года улицы Хургады покрывало снегом, также в течение нескольких часов шел дождь, затапливая некоторые улицы.

Местные жители и туристы делились кадрами необычной погоды в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nader Hamdy (@naderhamdy140)

В Египетском метеорологическом агентстве (ЕМА) отметили, что 1 января умеренные или сильные дожди также прошли в районах Большого Каира, Синая, Красного моря, Минья, Асьюта и других провинций, передает Ahram. В ряде регионов были закрыты школы.

В Минздраве страны также сообщили, что из-за непогоды погибли три человека, 13 получили травмы. Ожидается, что непогода продлится до понедельника.

Министр местного развития Махмуд Шаарави призвал граждан держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и фонарных столбов.

Он также призвал водителей не препятствовать движению спецтехники, которая ликвидирует последствия непогоды, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

В конце декабря 2021-го в Минэкологии заявили, что изменения климата неравномерно ударят по Украине, некоторые области пострадают сильнее.

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.