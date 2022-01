На популярном курорте в Египте прошел снегопад – фото, видео

На популярном курорте в Египте, Хургаде, прошел редкий для города снегопад, также был дождь и град. Об этом сообщает Egypt Today.

В издании отмечают, что в первый день 2022 года улицы Хургады покрывало снегом, также в течение нескольких часов шел дождь, затапливая некоторые улицы.

On the first day of the new year, snow covers the streets if Hurghada accompanied by heavy rain lasting for several hours #EgyptToday #Egypt #Hurghada #Winter | #مصر #الشتاء #الغردقة pic.twitter.com/cs5TjhbUwf