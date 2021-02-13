Радость жителей Нидерландов, когда замерзают каналы: фото

Нидерланды охватила традиционная конькобежная лихорадка — после нескольких дней минусовых температур озера, пруды и каналы по всей стране покрылись льдом. Об этом сообщает BBC.

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Вместе с тем, официальные лица призвали граждан не удаляться далеко от дома и избегать скоплений людей.

В субботу десятки людей скользили по поверхности исторического амстердамского канала Принсенграхт. Там впервые с 2018 года можно кататься на коньках.

В других частях страны люди максимально используют замерзшие озера, пруды и каналы – в ближайшие дни начнется оттепель.

"Пользуйтесь хорошей погодой и льдом, но делайте это в рамках мер против COVID-19", – скзала премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции.

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