Ученые реконструировали череп "морского чудовища" в 3D - фото

Ученые-палеонтологи реконструировали в цифровом виде и создали 3D модель черепа дельфиноподобной рептилии, которая умерла и опустилась на дно моря около 200 млн лет назад. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на материал PeerJ.

Ученым удалось воспроизвести детали, поскольку останки животного хорошо сохранились и это дает уникальное представление о жизни древнего ихтиозавра. Кости нашли в поле фермера около 60 лет назад, однако их значение выяснили только сейчас. Сейчас место, где обнаружили окаменелость, называется графством Уорикшир в Великобритании. Специалистам понадобилось 50 лет, чтобы изучить и описать находки.

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Над проектом работали ученые Найджел Ларкин и Лаура Порро.

"Компьютерная томография позволила нам увидеть окаменелости изнутри, и мы увидели длинные каналы в костях черепа, которые сначала сдерживали сосуды и нервы", - сказала палеонтолог Порро.

Находку идентифицировали как редкого ихтиозавра - Protoichthyosaurus prostaxalis.

Фото: Twitter/Dean R. Lomax, Laura Porro, Nigel Larkin, natural-history-conservation.com