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28.07.2020, 18:27

Уличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортаж

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Уличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортаж
Уличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортаж
Уличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортажУличный художник из ЮАР оживляет улицы города при помощи граффити - фоторепортаж

Десять лет назад художник Фалко Ван запустил проект по превращению родного города в картинную галерею. Кажется, ему это удалось

Уличный художник из Кейптауна (ЮАР) Фалко Ван наполняет жизнью улицы родного города, разукрашивая их сочными граффити. По словам художника, особенно ему нравится рисовать слонов.

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Еще в 2010 году Ван запустил проект под названием "Однажды в городе", основной целью которого было превратить бедные районы Кейптауна в настоящую галерею под открытым небом, которая будет интересна и местным жителям, и туристам.

Для создания многих композиций он берет уже существующие элементы - полуразрушенные здания, заброшенные дома и природные объекты, дополняя их при помощи красок. "Мой подход - просто добавить немного цвета в пространство, не нарушая декорации. Я стараюсь не делать картины слишком навязчивыми", - говорит художник.

Посмотреть больше работ Фалко Вана можно по ссылке.

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Теги: фото, юар, граффити, кейптаун, фалко ван
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