В Египте впервые показали найденные в 2018 г мумии животных: фото

В Египте впервые выставили мумифицированных животных, найденных в прошлом году в древнеегипетском некрополе у ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Об этом сообщает ВВС.

Тогда были найдены сотни артефактов, в частности, маски, статуэтки, а также мумии кошек, крокодилов, кобр и птиц.

Также среди найденных мумий - предположительно двое львят. Однако эта информация еще проверяется с помощью специальных анализов. Детеныши львов очень редко попадаются в гробницах, в отличие от кошек.

Еще одна значительная находка - большая статуя жука-скарабея.

Саккара - древний могильник, который был некрополем Мемфиса, столицы Древнего Египта.

Недавно Министерство древностей Египта заявило о находке местными археологами мумии необычно крупного животного, скорее всего, льва или львицы.