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В Египте впервые нашли мумию крупного животного: возможно льва

В Египте впервые нашли мумию крупного животного: возможно льва - Фото
Каир (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
12.11.2019, 14:45

Мумия была найдена в понедельник в Саккаре

Министерство древностей Египта заявило о находке местными археологами мумии необычно крупного животного, скорее всего, льва или львицы. Об этом сообщает AP

Мумия была найдена в понедельник в Саккаре, который в древности был огромным некрополем. Археологи часто находят мумифицированных котов, однако захоронение льва — это очень редкое явление. В 2004 году был найден первый львиный скелет, который раскрывал священный статус животного в древние времена.

Министерство более подробно расскажет о находке на пресс-конференции после завершения радиолокационного сканирования.

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Египет мумия льва
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