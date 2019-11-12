В Египте впервые нашли мумию крупного животного: возможно льва

Каир (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Министерство древностей Египта заявило о находке местными археологами мумии необычно крупного животного, скорее всего, льва или львицы. Об этом сообщает AP.

Мумия была найдена в понедельник в Саккаре, который в древности был огромным некрополем. Археологи часто находят мумифицированных котов, однако захоронение льва — это очень редкое явление. В 2004 году был найден первый львиный скелет, который раскрывал священный статус животного в древние времена.

Министерство более подробно расскажет о находке на пресс-конференции после завершения радиолокационного сканирования.

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