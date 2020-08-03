В Генуе открыли новый автомобильный мост на месте обрушившегося в 2018-ом: фото

Сегодня, 3 августа, в итальянской Генуе открыли новый автомобильный мост, построенный на месте моста Моранди, во время обрушения которого в 2018 году погибли 43 человека. Об этом сообщает Euronews.

Новый мост получил название Сан Джорджио, он имеет 19 пролетов, его длина составляет один километр. Мост спроектировал архитектор Ренцо Пиано, который родился в Генуе. Как отмечается, на мосту установлены 43 фонаря в память о погибших.

Строительство моста продолжалось даже в период пандемии, строители работали круглосуточно без выходных, за исключением Рождественских праздников.

В церемонии открытия приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте. Движение по мосту откроют в ближайшие два дня.

Сообщается, что родственники погибших, как и спасатели, которые работали на месте трагедии после обрушения моста, не пришли на церемонию.

Оператором старого моста была компания Autostrade per l'Italia, которую контролирует дом моды Benetton. Ранее этим летом итальянское правительство заключило соглашение с Benetton, который согласился выйти из состава акционеров Autostrade per l'Italia. Эту компанию, которая управляет многими дорогами в стране, планируют национализировать.

14 августа 2018 года обрушился автомобильный мост в Генуе. В результате крушения секции моста погибли 43 человека , среди пострадавших - двое украинцев . Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании и заявил о подготовке гражданского иска против компании-оператора моста.

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