В Греции учителя начальных классов подрались с полицией - фото

В Афинах произошли столкновения протестующих учителей начальных школ с полицейскими. Об этом сообщает Reuters.

Участники протестов требуют отзыва законодательства, меняющего процедуру назначения педагогов в системе государственных школ.

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Драки начались, когда учителя, проводящие 24-часовую забастовку, попытались прорваться через полицейский кордон возле парламента. Некоторые демонстранты бросали в полицию файеры. Полицейские ответили слезоточивым газом. Столкновения были непродолжительными. В акции приняли участие более 3 тысяч человек.

Учителя заявляют, что школам не хватает педагогов и требуют создания дополнительных постоянных должностей. Они утверждают, что законопроект министерства образования несправедлив к тем, кто имеет многолетний опыт.

Педагоги уже пытались прорваться в парламент 11 января, тогда тоже были столкновения с правоохранителями.

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Фото: EPA