В Греции впервые с начала карантина открылись сотни пляжей: фото

В Греции открыли более 500 публичных пляжей после ослабления мер карантина. У входа на некоторые пляжи образовались очереди, сообщает Reuters.

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Согласно распоряжению правительства, на 1000 кв м площади допускается нахождение не более 40 человек, а столбы для зонтов должны находиться на расстоянии четырех метров друг от друга

В Алимосе, популярном пляже к югу от Афин, люди встали в очередь с раннего утра, чтобы занять свое место под солнцем.

Власти используют дроны с громкоговорителями для информирования людей о правилах безопасности.

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С 4 мая в Греции началось поэтапное ослабление карантина, введенного с середины марта. С 17 мая жителям страны разрешат посещать службы в храмах. С понедельника будет разрешено путешествие по материковой Греции и на Крит, а с 25 мая - на острова.

Чиновники по туризму говорят, что они надеются приветствовать иностранных отдыхающих в июле.