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15.01.2019, 11:20

В Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фото

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В Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фото
В Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фото
В Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фотоВ Индии начался крупнейший в мире религиозный фестиваль: фото

Сегодня в индийском штате Уттар-Прадеш начался религиозный фестиваль Кумбха Мела

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В индийском штате Уттар-Прадеш сегодня, 15 января, начался крупнейший религиозный фестиваль в мире – Кумбха Мела ("Праздник кувшина").

Фестиваль проходит каждые шесть лет. Паломники съезжаются в Индию, чтобы посетить святыни индуизма. Первые упоминания о Кумбха Мела датируются VII веком.

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В первый день фестиваля паломники обычно совершают омовение в Ганге.

Власти ожидают прибытия на Праздник кувшина около 150 млн человек, в том числе 1 млн – из-за границы. Для них построено около 600 массовых кухонь и несколько временных мостов. Пребывание на фестивале в элитных кампусах, предлагающих также аюрведические спа и йогу, может обойтись в $455 за ночь.

Фестиваль продлится восемь недель – до 4 марта.

Фото: EPA

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Теги: Кумбха Мела
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