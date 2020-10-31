В Испании люди вышли протестовать против карантина, дошло до столкновений с полицией: фото

В ночь на субботу, 31 октября, в Испании прошли массовые протесты против карантина. Наиболее серьезные столкновения с полицией протестующих против карантинных мероприятий произошли в Барселоне. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как отмечается, сотни молодых людей перекрывали баррикадами улицы, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, в том числе полицейские, крушили и грабили магазины, бросали в полицию камни и бутылки.

Молодежь, недовольная карантинными мероприятиями, требовала немедленной отставки правительства – как центрального, так и регионального. Во время столкновений с полицией, которая применила против протестующих дубинки, ранены более 30 человек, в том числе 20 полицейских. Десятки протестующих задержаны.

В центре города Бургос манифестация с антикарантинными лозунгами сначала была мирной, но затем сотни агрессивно настроенных молодых людей, вооруженных камнями и палками, напали на полицейский спецназ. Полиция была вынуждена отступить под их натиском.

Митинги, переросшие в столкновения с полицией, произошли также в городах провинции Кантабрия, на севере Испании. Здесь по обвинению в покушении на жизнь сотрудников полиции, неповиновение властям и нанесение ущерба городскому хозяйству задержали восемь человек.

В Сарагосе, столице провинции Арагон, за аналогичные деяния за решетку попали пятеро протестующих.

Беспорядки произошли и в баскском городе Бильбао, где противокарантинный протест сопровождался требованиями независимости региона от Испании.