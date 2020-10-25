Ситуация с COVID-19 критическая. Испания ввела чрезвычайное положение и комендантский час

Новая волна коронавируса принесла с собой новые ограничительные меры для местных жителей

Власти Испании из-за нового всплеска коронавируса решили ввести в стране режим чрезвычайного положения, а также установить в ночное время комендантский час. Другие дополнительные карантинные меры пока обсуждаются, пишет ВВС.

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В Испании сейчас наблюдается вторая волна COVID-19. Чтобы хоть как-то сдержать распространение болезни, правительство пошло на жесткие меры, решив ввести с 23:00 часов вечера до 06:00 утра комендантский час, а также ЧП по всей стране. Предполагается, что такие ограничения будут действовать ближайшие полгода.

Кроме того, местные власти рассматривают возможность ограничения поездок между городами – возможно, перемещаться по стране смогут только медицинские работники и те, кому приходится это делать по долгу службы.

Также будет разрешено собираться вместе группам не более шести человек в каждой.

Новые правила карантина вступили в силу уже с воскресенья, 25 октября, распространяться они будут на все регионы страны, кроме Канарских островов. По уверениям властей, ситуация с COVID-19 в Испании критическая и у них просто не осталось другого выхода.

Всего с начала пандемии в Испании зарегистрировали уже более 1 млн случаев заболевания коронавирусом, а умерших насчитывается уже свыше 35 000 человек.

В августе 2020 года в Испании разогнали вечеринку, организованную для распространения COVID-19.

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Дарья Мостовая

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