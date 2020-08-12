В Испании разогнали вечеринку, организованную для распространения COVID-19

Информацию о вечеринке обнародовали в Twitter

В Испании полиция не дала провести вечеринку, специально организованную для распространения коронавируса. Об этом сообщает местное издание Canarias7.

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Вечеринку хотели провести на нудистском пляже Лос Патос в муниципалитете Ла-Оротава на севере острова. Правоохранители обнаружили на пляже 62 людей, которые устанавливали палатки во время подготовки к незаконной вечеринке.

По данным местных властей, полиция "перехватила сборы на пляже с целью распространения Covid-19 в зоне с запрещенным доступом".

В Испании к оличество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз. Всего от болезни умерло 28 581 испанец.

Исследователи из Института здравоохранения им. Карлоса III рассчитали , что летальность от коронавируса в Испании – в пределах 1,1—1,4% у мужчин и 0,58—0,77% у женщин.



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Правоохранители обнаружили на пляже 62 людей, которые устанавливали палатки во время подготовки к незаконной вечеринке.

Правоохранители обнаружили на пляже 62 людей, которые устанавливали палатки во время подготовки к незаконной вечеринке.

Наталия Софиенко

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