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05.08.2019, 07:07

В Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортаж

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В Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортаж
В Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортаж
В Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортажВ Каире произошел взрыв: погибли 19 человек - фоторепортаж

Полиция пока не сообщает о причинах взрыва

По предварительной информации, 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве возле онкологического центра в Каире в ночь на понедельник, 5 августа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Его следствием стал крупный пожар.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи. Полиция пока не сообщает о причинах взрыва - генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей. 

В ночь на 19 февраля в Каире (Египет) террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей города. Погибли по меньшей мере двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения.

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Теги: погибшие, Египет, взрыв, фото, Каир
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