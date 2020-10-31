В Турции произошло мощное землетрясение, сообщается уже о 25 погибших: фоторепортаж

Вчера в турецком городе Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6 – спасатели всю ночь разбирали завалы, пострадали и соседние провинции, сообщает местное информагентство Anadolu.

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В турецком управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что вслед за мощным землетрясением последовало еще несколько сотен толчков поменьше – все это привело к разрушению десятков домов и человеческим жертвам. На утро 31 октября было установлено, что погибших насчитывается уже 25 человек, еще 804 человека пострадали.

Эпицентр землетрясения находился в Эгейском море у берегов района Сеферхисар в Измире, его очаг был расположен на глубине около 17 км.

Как отмечают местные жители, отдельные толчки были слышны в Стамбуле и на побережье Мраморного моря. Кроме того, из-за землетрясения резко поднялся уровень воды в Эгейском море и прибрежные районы с пляжами были затоплены гигантской волной.

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