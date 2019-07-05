В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад: фото

4 июля в Вашингтоне впервые за 27 лет прошел военный парад по случаю Дня независимости.

Парад открыл президент США Дональд Трамп. Он инициировал проведение парада, несмотря на обвинения в неоправданности таких государственных трат.

Трамп выступил с речью, которая продолжалась около 50 минут.

"Наша нация сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Сейчас она самая сильная", - сказал Трамп.

Президент похвалил американскую военную мощь, несмотря на то, что, как отмечает Reuters, сам избежал службы в армии во время войны во Вьетнаме.

"Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг: смелые мужчины и женщины вооруженных сил Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

"На протяжении более чем 65 лет ни одному вражескому ВВС не удавалось убить ни одного американского солдата. Потому что небеса принадлежат Соединенным Штатам Америки", - добавил он.

Фото: ЕРА