Во Франции девятую субботу подряд проходят протесты: фоторепортаж

Во Франции девятую субботу подряд проходят акции так называемых "желтых жилетов", выступающих против политики президента страны Эмманюэля Макрона и действующего правительства, передает RFI.

В Париже сегодня несколько сотен протестующих собрались около здания Министерства финансов в районе набережной Берси. К 13 часам полиция задержала 30 человек по подозрению в незаконном ношении оружия и подготовке к участию в погромах.

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По распоряжению префектуры полиции были закрыты десять станций метро и пригородных электричек.

Выступления "желтых жилетов" проходили также в Бурже, который протестующие назвали "географическим центром" Франции. Власти города запретили любые акции в центре города. К полудню на площади, находящейся в отдалении от исторической части Буржа, собрались около 1200 человек.

Накануне в пятницу, 11 января, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что участники акций, которые закончатся столкновениями с полицейскими, будут считаться сообщниками погромщиков и радикально настроенных протестующих.

В обеспечении безопасности в столицы приняли участие около 5 тыс жандармов и полицейских. Всего во Франции на акциях протеста задействовали около 80 тыс сотрудников служб защиты правопорядка.

Фото: ЕРА