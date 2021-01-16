Выгорел почти весь состав. В Чехии загорелся пассажирский поезд – фоторепортаж

Вчера вечером, 15 января, в Чехии в пассажирском поезде произошел пожар. Возгорание случилось по пути следования состава между станциями Хршибска и Рыбниште, обошлось без жертв, сообщается в Facebook на странице пожарной команды Варнсдорфа.

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Сообщение о пожаре поступило около 18:20 по местному времени, когда поезд только отъехал от город Хршибска – пассажиров успели вывести из вагонов еще до приезда пожарных. Также пришлось временно остановить движение других поездов, следующих по этому же маршруту.

Потушить пламя удалось за час, для этого понадобилось около 20 литров воды, а также лежащий вокруг снег. Огнем был уничтожен практически весь состав – ущерб предварительно оценили в 15 млн чешских крон (около 19,5 млн грн – ред.). причины возгорания устанавливаются.

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