Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото

На Сицилии жертвами взрыва, который произошел 20 ноября на семейной фабрике фейерверков, стали пять человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Ansa.

Среди погибших - 71-летняя жена владельца семейной фабрики фейерверков. Одного человека спасли из-под завалов и госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным полиции, сварочное оборудование могло спровоцировать взрыв.

На фабрике производили фейерверки первой, второй и третьей категории, а также организовывали пиротехнические шоу для отдельных лиц или государственных учреждений. На фабрике также работали четыре сотрудника внешней фирмы.

Фото: EPA