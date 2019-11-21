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21.11.2019, 13:36

Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото

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Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото
Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото
Взрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фотоВзрыв на фабрике фейерверков в Италии: пятеро погибших - фото

Спровоцировать взрыв могло сварочное оборудование, отметили в полиции

На Сицилии жертвами взрыва, который произошел 20 ноября на семейной фабрике фейерверков, стали пять человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Ansa.

Среди погибших - 71-летняя жена владельца семейной фабрики фейерверков. Одного человека спасли из-под завалов и госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным полиции, сварочное оборудование могло спровоцировать взрыв.

На фабрике производили фейерверки первой, второй и третьей категории, а также организовывали пиротехнические шоу для отдельных лиц или государственных учреждений. На фабрике также работали четыре сотрудника внешней фирмы.

Фото: EPA

  • 3 июля 2019 года во время праздничного фейерверка в Минске по случаю Дня независимости произошло чрезвычайное происшествие, в результате погибла женщина, десять человек получили ранения.

 

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Теги: взрыв, фото, италия, фабрика фейерверков
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