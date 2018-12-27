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27.12.2018, 10:15

Землетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фото

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Землетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фото
Землетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фото
Землетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фотоЗемлетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фото

Подземные толчки ощущались настолько сильно из-за того, что их эпицентр был неглубоко

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В результате землетрясения на Сицилии около вулкана Этна пострадали около 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

Значительно разрушены несколько зданий. 

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Землетрясение произошло ночью 26 декабря и вынудило многих людей покинуть дом. По словам властей, подземные толчки были настолько ощутимы, потому что эпицентр был на глубине всего километр. 

Несколько древних церквей потерпели самые значительные разрушения, но в них никого не было во время землетрясения.

24 декабря вулкан Этна проснулся от 130 подземных толчков магнитудой в 4 балла и выпустил клубы дыма.  

В Индонезии извергается вулкан Анак-Кракатау - власти предупреждают о “чрезвычайных погодных условиях”.

Фото: ANSA

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Теги: Этна, землетрясение, фото, сицилия
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