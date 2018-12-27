Землетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фото

В результате землетрясения на Сицилии около вулкана Этна пострадали около 30 человек. Об этом сообщает Reuters.
Значительно разрушены несколько зданий.
Землетрясение произошло ночью 26 декабря и вынудило многих людей покинуть дом. По словам властей, подземные толчки были настолько ощутимы, потому что эпицентр был на глубине всего километр.
Несколько древних церквей потерпели самые значительные разрушения, но в них никого не было во время землетрясения.
24 декабря вулкан Этна проснулся от 130 подземных толчков магнитудой в 4 балла и выпустил клубы дыма.
В Индонезии извергается вулкан Анак-Кракатау - власти предупреждают о “чрезвычайных погодных условиях”.
Фото: ANSA