Землетрясение на Сицилии: 30 пострадавших, обвалены церкви - фото

В результате землетрясения на Сицилии около вулкана Этна пострадали около 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

Значительно разрушены несколько зданий.

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Землетрясение произошло ночью 26 декабря и вынудило многих людей покинуть дом. По словам властей, подземные толчки были настолько ощутимы, потому что эпицентр был на глубине всего километр.

Несколько древних церквей потерпели самые значительные разрушения, но в них никого не было во время землетрясения.

24 декабря вулкан Этна проснулся от 130 подземных толчков магнитудой в 4 балла и выпустил клубы дыма.

В Индонезии извергается вулкан Анак-Кракатау - власти предупреждают о “чрезвычайных погодных условиях”.

Фото: ANSA