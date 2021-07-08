В Дании, в городе Блокхус, построили самый высокий замок из песка – его высота составила 21 метр, пишет ВВС.

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Чтобы конструкция была прочной, кроме песка были использованы клей и глина. Всего на песчаный замок ушло около 5000 тонн песка, его постройкой занимались 30 скульпторов.

На сегодняшний день замок официально стал самым высоким сооружением из песка, его откроют для посещения в декабре 2021 года – он будет бесплатным для всех желающих.

В 2017 году в книгу рекордов Гиннеса попал замок из песка в Германии.

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Дарья Мостовая

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