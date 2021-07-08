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5000 тонн песка и 30 скульпторов. В Дании построили самый масштабный замок из песка: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 15:50
Замок из песка (скриншот с видео)
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В Дании, в городе Блокхус, построили самый высокий замок из песка – его высота составила 21 метр, пишет ВВС.

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Чтобы конструкция была прочной, кроме песка были использованы клей и глина. Всего на песчаный замок ушло около 5000 тонн песка, его постройкой занимались 30 скульпторов. 

На сегодняшний день замок официально стал самым высоким сооружением из песка, его откроют для посещения в декабре 2021 года – он будет бесплатным для всех желающих.

Читайте также: В Британии открыли для посещения замок. Спустя три дня оттуда вынесли реликвии на 1 млн фунтов стерлингов

Дарья Мостовая
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