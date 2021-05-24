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В Британии открыли для посещения замок. Спустя три дня оттуда вынесли реликвии на 1 млн £

24.05.2021, 12:25
В Британии открыли для посещения замок. Спустя три дня оттуда вынесли реликвии на 1 млн £ - Фото
Замок Арундел (фото - Yorg Mitter_Samo Veedech_EPA)

В графстве Суссекс, Великобритания, решили открыть для посещения туристами средневековый замок Арундел. Торжественное открытие состоялось 18 мая, а уже спустя три дня из замка пропали фамильные драгоценности на общую сумму более 1 млн фунтов стерлингов, пишет BBC.

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По словам полиции, в пятницу, 21 мая, поздно вечером в замке сработала сигнализация – правоохранители прибыли на место через несколько минут, но грабителей на месте преступления не застали.

Среди украденных реликвий оказались золотые четки, которые были с Марией Стюарт во время ее казни в 1587 году, несколько чаш для коронации и другие золотые и серебряные старинные предметы, имеющие "бесценное историческое значение".

Сейчас к поискам подключили местных жителей, устроив опрос – не видел ли кто из них возле замка подозрительных людей или автомобилей.

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Дарья Мостовая
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