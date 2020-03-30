В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Музей Singer Laren, откуда украли картину Ван Гога (Фото: EPA)

В ночь на 30 марта в Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Винсента Ван Гога. Об этом сообщил директор музея, передает Reuters.

Инцидент произошел в городе Ларен, в музее Singer Laren, который из-за эпидемии коронавируса закрыт для публики.

Картину Ван Гога "Весенний сад" 1884 года, на которой изображен сад священника в Нойнене, Singer Laren Museum получил​​ в аренду от музея Groninger.

По данным полиции, воры взломали стеклянные входные двери здания около 3:15 по местному времени.

Украденная картина изображает женщину в саду с редкими кустами с красными цветами и здание церкви на заднем плане.

Нидерландские музеи с 12 марта закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 30 марта, в Нидерландах у 11 750 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, умерли 864 заболевших, выздоровели 250.

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