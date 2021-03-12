В Германии раскрыли кражу девятилетней давности – помогла недоеденная вором колбаса

Полиция немецкого города Швельм заявила, что им удалось раскрыть кражу девятилетней давности благодаря полусъеденному куску колбасы, оставшемуся на месте преступления. ДНК, обнаруженная на колбасе, совпала с ДНК одного из подозреваемых, пишет АР.

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По версии правоохранителей, изначально колбаса принадлежала жертве, а вор, ограбив дом, решил ею перекусить. Ограбление произошло еще в марте 2012 года и девять лет оставалось нераскрытым.

На днях во Франции за другое преступление задержали 30-летнего мужчину. Взяв у него образцы ДНК, полиция с удивлением обнаружила, что они совпадают с образцами ДНК на том самом куске колбасы – таким образом, спустя девять лет вор все же был пойман.

В декабре 2020 года из российского самолета "судного дня" украли всю начинку.

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Дарья Мостовая

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