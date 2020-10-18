Вслед за станцией метро. В Харькове требуют переименовать "советскую" колбасу

Украинский институт национальной памяти встал на сторону сторонников декоммунизации

Харьковские активисты декоммунизации потребовали от местного мясокомбината переименовать колбасу "Советская" ("Радянська" в оригинале – ред.). С соответствующей жалобой они обратились в Украинский институт национальной памяти, сообщает местный портал Kharkiv today.

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В институте национальной памяти жалобу рассмотрели и приняли решение "декоммунизировать колбасу" Харьковского мясокомбината.

"Предприятию будут направлены рекомендации о необходимости приведения упомянутой маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства", – говорится в ответе.

Вместе с тем, в институте подчеркнули, что у них нет полномочий для административного влияния на организации и предприятия, поэтому все, что они могут сделать, будет выражено в рекомендациях.

12 августа станцию харьковского метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

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Дарья Мостовая

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