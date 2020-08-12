Переименовали. В Харькове теперь нет станции метро "Московский проспект"

Станцию метро на Холодногорско-заводской линии назвали в честь крупнейшего завода Харькова - Турбоатома

В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена.

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В сообщении отмечается, что решение о переименовании было принято в октябре 2019-го.

СПРАВКА. Станция "Турбоатом" находится на красной, Холодногорско-заводской, ветке метро на Московском проспекте. Переименована в честь одноименного машиностроительного завода, одного из крупнейших предприятий города.

Ранее в Харькове переименовали с танции метро "Советской Армии" в "Армейскую", "Советскую" – в "Майдан Конституции", "Пролетарскую" – в "Индустриальную", "Маршала Жукова" – в "Дворец спорта", "Площадь восстания" – в "Защитников Украины".

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Марк Сировой

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