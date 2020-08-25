Власти придумали, как декоммунизировать мост Патона, памятник Щорсу и статую Родины-матери

Мост Патона, памятник Щорсу и статуя Родины-матери – знаковые для Киева, и к ним часто апеллируют противники декоммунизации

В Украинском институте нацпамяти придумали, как "цивилизованно декоммунизировать" мост Патона, памятник Щорсу и статую Родины-матери. Идеи озвучил в эфире канала Украина 24 директор УИНП Антон Дробович.

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По словам Дробовича, поскольку сейчас на мосту идет реконструкция, можно было бы параллельно серпы и молоты на двух розетках с советскими гербами демонтировать, а звезды оставить - они не подпадают под декоммунизацию.

"Учитывая, что недавно умер (Борис) Патон – может, логично было бы поставить портреты обоих Патонов вместо этих гербов, чтобы люди помнили о династии ученых?", – подал он идею.

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С Родиной-матерью, говорит чиновник, нельзя рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня. По его словам, существуют расчеты демонтажа советского герба, "но надо решить, что делать дальше": "Можно объявить конкурс о том, что разместить на щите, делать проекции, что угодно. Нужно разрешение Минкульта", - добавил он.

Памятник Щорса, говорит директор УИНП, предлагают задрапировать в черный латекс. Он назвал это "переобозначением" и уточнил: памятник все равно подпадает под закон о декоммунизации. Но, "возможно, он станет туристически привлекательным; в любом случае надо поставить экспликацию, рассказать, кто такой Щорс, почему он там стоял".

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Евгений Пилипенко

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