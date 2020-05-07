Институт нацпамяти выпустил ролик о Второй мировой с русскими субтитрами – видео

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По словам директора УИНП, залог существования Украины как суверенного государства, гарантия прав и свобод человека и гражданина, - "это мощь ВСУ"

Украинский институт национальной памяти выпустил ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", в том числе с субтитрами на русском языке. Видео, на котором директор УИНП Антон Дробович рассказывает, какую модель памяти о событиях той войны выбрала Украина и почему, размещено в YouTube института.

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Дробович напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней.

Эти дни, сказал он, символизируют не триумф победителей над побежденными - "они должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами".

Глава УИНП подчеркнул, что уроком ВМВ "должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно его защищать".

"Именно поэтому мы выбираем ответственную европейскую модель памятования "Никогда снова", а не манипулятивную агитку "Можем повторить". Только негодяи или не понимающие ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня это - путинская Россия, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как им 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - сказал Дробович.

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Он также рассказал о том, почему в годы ВМВ украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, "а порой иногда - друг против друга".

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Теги: Вторая мировая война, история, нацизм, память, фашизм, Антон Дробович
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