Реагируя на слова президента Владимира Зеленского о том, что узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше освобождали среди прочих бойцы 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта, российский лидер Владимир Путин заявил, что "это конъюнктура" и хозяину Банковой якобы "хочется быть благообразным для действующего руководства Польши".
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"Мы же понимаем, что это чушь", - так в интервью росСМИ Путин оценил слова Зеленского.
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Кроме того, по мнению президента страны-оккупанта, польские власти "совершают очень большую ошибку", трактуя историю Второй мировой войны по-своему - не так, как это делают в Кремле.
100-ю Львовскую дивизию создали в начале войны в 1942-м в Вологде (Архангельский в/о), а после освобождения Львова формирование получило почетное наименование по названию города.
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