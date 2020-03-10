Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Путин считает "чушью" слова Зеленского о том, как освобождали концлагерь Аушвиц

Путин считает "чушью" слова Зеленского о том, как освобождали концлагерь Аушвиц - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
10.03.2020, 10:58

Президент РФ убежден, что его украинский коллега сказал об Аушвице то, что сказал, якобы чтобы поладить с руководством Польши

Реагируя на слова президента Владимира Зеленского о том, что узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше освобождали среди прочих бойцы 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта, российский лидер Владимир Путин заявил, что "это конъюнктура" и хозяину Банковой якобы "хочется быть благообразным для действующего руководства Польши".

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы же понимаем, что это чушь", - так в интервью росСМИ Путин оценил слова Зеленского.

Читайте также: Путин объясняет Холокост, или Актуальное эхо атаки на историю

Кроме того, по мнению президента страны-оккупанта, польские власти "совершают очень большую ошибку", трактуя историю Второй мировой войны по-своему - не так, как это делают в Кремле.

В январе 2020-го Зеленский произнес в Польше речь со словами "мы никогда не забудем... всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения - Анатолия Шапиро. И которые вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь".

100-ю Львовскую дивизию создали в начале войны в 1942-м в Вологде (Архангельский в/о), а после освобождения Львова формирование получило почетное наименование по названию города.

Читайте также: Директор СВР РФ возмутился словами Зеленского об Аушвице

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Вторая мировая война Владимир Зеленский история владимир путин освенцим аушвиц Красная армия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 