Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин полагает, что президент Владимир Зеленский "продолжает погружаться в идеи украинского национализма". О чем и объявил на пресс-конференции в Москве, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.
Председателя Российского исторического общества задело, что Зеленский, выступая перед экс-узниками Аушвиц-Биркенау в Польше, подчеркнул, что во Второй мировой войне концлагерь 75 лет назад освобождали бойцы 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
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"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - посетовал топ-чиновник страны-оккупанта.
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