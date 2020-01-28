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Директор Службы внешней разведки РФ возмутился словами Зеленского

Директор Службы внешней разведки РФ возмутился словами Зеленского - Фото
Сергей Нарышкин и Владимир Путин (фото - ЕРА)
28.01.2020, 12:33

Сергей Нарышкин увидел "погружение Зеленского в идеи украинского национализма"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин полагает, что президент Владимир Зеленский "продолжает погружаться в идеи украинского национализма". О чем и объявил на пресс-конференции в Москве, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Председателя Российского исторического общества задело, что Зеленский, выступая перед экс-узниками Аушвиц-Биркенау в Польше, подчеркнул, что во Второй мировой войне концлагерь 75 лет назад освобождали бойцы 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

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"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - посетовал топ-чиновник страны-оккупанта.

  • Украинский президент произнес в Польше речь, где сказал, что "мы никогда не забудем... всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения - Анатолия Шапиро. И которые вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь".
  • 100-я Львовскую дивизию создали в начале войны в 1942-м в Вологде (Архангельский в/о), а после освобождения Львова формирование получило почетное наименование по названию города.

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Владимир Зеленский Сергей Нарышкин национализм освенцим аушвиц сюр Красная армия
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