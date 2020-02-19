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Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой - Фото
Здание парламента Эстонии (Иллюстративное фото - depositphotos.com)
19.02.2020, 16:30

В Эстонии заявляют, что оправдывая пакт Молотова-Риббентропа, РФ "создает основу для продолжения агрессивной внешней политики"

Парламент Эстонии принял резолюцию об исторической памяти и фальсификации истории, в которой осудил российскую интерпретацию событий, предшествовавших Второй мировой войне. Об этом сообщает ERR.

В документе осуждается пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, которые повлекли за собой "оккупацию стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами", ставшие важной предпосылкой начала Второй мировой войны. Резолюция выражает поддержку Польше и другим странам Европы, которых "РФ относит к виновникам развязывания Второй мировой войны". 

В нем осуждается попытка "Россией переписать историю, отрицая роль СССР как одного из главных инициаторов войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии". По мнению авторов резолюции, оправдывая пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы, РФ "создает основу для продолжения агрессивной внешней политики" против соседних стран и всего западного мира.

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Вторая мировая война история эстония
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