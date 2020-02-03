В Эстонии обвинили Россию в фальсификации истории

Урмас Рейнсалу (Фото: EPA/Stephanie Lecocq)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил РФ в фальсификации истории в связи с заявлением о непризнании Тартуского мирного договора. Об этом сообщает Postimees.

Комментируя заявление представителя МИД РФ о том, что Тартуский мирный договор якобы "является недействительным и принадлежит истории", Рейнсалу сказал, что он "действителен, а правовая преемственность действует".

"Фальсификация истории Россией, которая отрицает аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов. Эстонская Республика это осуждает", - заявил Рейнсалу.