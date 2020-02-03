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В Эстонии обвинили Россию в фальсификации истории

В Эстонии обвинили Россию в фальсификации истории - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото: EPA/Stephanie Lecocq)
03.02.2020, 07:37

Ранее в Эстонии собрались принять заявления с осуждением РФ за попытки трактовать историю Второй мировой войны так, как это выгодно Москве

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил РФ в фальсификации истории в связи с заявлением о непризнании Тартуского мирного договора. Об этом сообщает Postimees.

Комментируя заявление представителя МИД РФ о том, что Тартуский мирный договор якобы "является недействительным и принадлежит истории", Рейнсалу сказал, что он "действителен, а правовая преемственность действует".

"Фальсификация истории Россией, которая отрицает аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов. Эстонская Республика это осуждает", - заявил Рейнсалу. 

  • Тартуский мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года в городе Тарту между РСФСР и Эстонией. Тогда в состав Эстонии вошли часть Ленинградской и Псковской областей. Его положения стали основой действующей конституции Эстонии. Но в 1944 году эти территории вернулись в состав Советской России, когда Эстония уже была под властью СССР. В 2005 году Эстония сослалась на действие Тартуского мирного договора в законе о ратификации подписанных договоров с РФ о сухопутной и морской границе. В России посчитали, что признание таких договоров позволит Эстонии предъявлять РФ территориальные претензии в будущем, а потому она отозвала свои подписи под соглашениями.
  • В ноябре 2019-го спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии
  • 1 января 2020-го пропагандистское агентство РФ Sputnik прекратило деятельность в Эстонии.
  • Ранее в Эстонии собрались принять заявления с осуждением РФ за попытки трактовать историю Второй мировой войны так, как это выгодно Москве.
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Вторая мировая война история эстония Урмас Рейнсалу
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