Эстония скажет нет российской трактовке истории Второй мировой

Фото: ЕРА

В эстонском парламенте готовится подписание заявления с осуждением России за попытки трактовать историю Второй мировой войны так, как это выгодно Москве. Вчера, 30 января, документ подписали уже 73 депутата Рийгикогу из 101 всего, пишет местный ресурс ERR.

Подписанты - из всех пяти фракций.

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Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон из Партии реформ утверждает, что в парламенте по этому вопросу "намечается надежный консенсус".

11 февраля документ обсудят на комиссии, а проголосуют спустя неделю. Для принятия заявления достаточно первого чтения.