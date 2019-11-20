Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в аннексии 5% страны

Хенн Пыллуаас (Фото с сайта riigikogu.ee)

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - отметил Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, опубликованное в понедельник на в пропагандистском российском СМИ РИА Новости, где он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - подчеркнул Пыллуаас.