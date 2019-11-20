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Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в аннексии 5% страны

Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в аннексии 5% страны - Фото
Хенн Пыллуаас (Фото с сайта riigikogu.ee)
20.11.2019, 06:40

Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма, считает Хенн Пыллуаас

Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - отметил Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, опубликованное в понедельник на в пропагандистском российском СМИ РИА Новости, где он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - подчеркнул Пыллуаас.

  • Политики выступают против ратификации пограничного договора с Россией, поскольку этот документ отдает Москве территории за Нарвой и часть Печор, что противоречит конституции Эстонии.
  • Речь идет об Ивангороде и Печорах, принадлежащих Эстонии по итогам неудачных для Красной армии военных действий в 1919 году и условиям Тартуского мирного договора. Его положения стали основой действующей конституции Эстонии. Но в 1944 году советская Россия забрала территории.
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Россия эстония Хенн Пыллуаас
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