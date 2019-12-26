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Гей не станет президентом Украины в ближайшие 10 лет - Дробович

Гей не станет президентом Украины в ближайшие 10 лет - Дробович - Фото
Антон Дробович (скриншот с видео)
26.12.2019, 21:52

Директор Института национальной памяти оценил открытость украинского общества

Директор Института национальной памяти Антон Дробович считает украинское общество "довольно открытым", но президента гея в ближайшие 10 лет оно себе не изберет. Об этом Дробович сказал в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Журналист спросил, насколько открытым является украинское общество, и через сколько лет президентом Украины может стать открытый гей.

"Я считаю, что украинское общество довольно открыто – в принципе где-то на общеевропейском уровне, по ощущениям, судя по тому, что я видел. Касательно открытого гомосексуала, я думаю, это не в ближайшие 10 лет, скорее всего. Хотя, жаль", - ответил Дробович.

В опубликованном в мае ежегодном рейтинге ILGA-Europe "Радужная Европа", отображающем ситуацию с защитой прав ЛГБТ на континенте, Украина заняла 35-е место из 49-ти

25 декабря Ровненский городской совет принял решение запретить на территории города "пропаганду различных видов девиантного полового поведения", включая проведение маршей равенства и прайдов.

В Amnesty International Ukraine назвали это решение "прямым нарушением прав и свобод человека".

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