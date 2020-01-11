Американский школьник помог NASA открыть новую планету: видео

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Вольф Кукер сделал открытие на третий день стажировки в агентстве

17-летний школьник Вольф Кукер (Wolf Cuckier) помог NASA открыть планету TOI 1338 b, которая вращается сразу вокруг двух звезд. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"Примерно на третий день моей стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но нет. Это оказалась планета", - рассказал открыватель.

Сообщается, что планета почти в 6,9 раз больше Земли. Это первая планета двойной системы, которую выявили с помощью телескопа TESS. Ранее миссии NASA Kepler и K2 открыли 12 подобных планет в 10 системах.

  • Ранее ученые заявляли, что сверхгигантская звезда Бетельгейзе потускнела и может взорваться.

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Видео: nasa.gov

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Теги: nasa, школьник, планета, TOI 1338 b, вольф кукер, Wolf Cuckier, двойная система
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