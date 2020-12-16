Astra Space вошла в группу частных компаний, чьи ракеты достигли космоса – видео полета

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Американский космический стартап Astra Space из Калифорнии вошел в небольшую группу компаний, которые смогли вывести грузы на орбиту. 15 декабря в 22:55 по киевскому времени их 12-метровая тест-ракета Rocket 3.2 успешно взлетела с мыса Кадьяк на Аляске и прошла линию Кармана (высота 100 км).

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Не обошлось и без проблем. С первой ступенью, оснащенной пятью двигателями Delphin на керосине и жидком кислороде все было в порядке: она сработала идеально, но двигатель второй израсходовал топливо ранее срока, отработав на 15 секунд меньше запланированного.

Из-за этого разгонный блок достиг апогея ~390 км и не смог выйти на устойчивую промежуточную орбиту: не хватило совсем немного скорости – вместо 7,68 км/с было 7,2 км/с.

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В компании, однако, празднуют успех и планируют следующий полет уже с полезной нагрузкой. По словам гендиректора Astra Space Криса Кемпа, они рассчитывали на успешный отсчет, старт, прохождение точки Max Q, номинальное разделение ступеней, – и только.

Фото: twitter.com/Astra – John Kraus

"Результат нас удивил и, безусловно, является хорошим рождественским подарком. Это был тяжелый год. Думаю, нам всем нужна была эта победа. Мы просто вне себя от восторга", – резюмировал Кемп.


Rocket меньше не только Falcon 9 у SpaceX или даже Electron у Rocket Lab, но зато компания сможет (в перспективе) обеспечивать более быстрые запуски малых спутников по относительно низкой цене. Фактически, это прямые конкуренты компаний вроде Virgin Orbit.

В Astra Space на постоянной основе работают всего пять человек, ее история – всего четыре года. Первый запуск в сентябре был неудачным – после нескольких десятков секунд полета ракета упала из-за проблем с авионикой.

  • За несколько дней до этого NASA огласило победителей отбора программы по доставке на орбиту небольших спутников. В списке числится стартап Firefly Aerospace c собственником-украинцем и офисом в Днепре ($9,8 млн), а также Astra Space ($3,9 млн) и Relativity Space ($3,0).

Видео: Astra / Sebastian's Aerospace, фото: @astra/@johnkrausphotos

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Теги: запуск, ракета, аляска, Кадьяк, Astra, Rocket
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