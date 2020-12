Astra Space вошла в группу частных компаний, чьи ракеты достигли космоса – видео полета

Американский космический стартап Astra Space из Калифорнии вошел в небольшую группу компаний, которые смогли вывести грузы на орбиту. 15 декабря в 22:55 по киевскому времени их 12-метровая тест-ракета Rocket 3.2 успешно взлетела с мыса Кадьяк на Аляске и прошла линию Кармана (высота 100 км).

Не обошлось и без проблем. С первой ступенью, оснащенной пятью двигателями Delphin на керосине и жидком кислороде все было в порядке: она сработала идеально, но двигатель второй израсходовал топливо ранее срока, отработав на 15 секунд меньше запланированного.

Из-за этого разгонный блок достиг апогея ~390 км и не смог выйти на устойчивую промежуточную орбиту: не хватило совсем немного скорости – вместо 7,68 км/с было 7,2 км/с.

В компании, однако, празднуют успех и планируют следующий полет уже с полезной нагрузкой. По словам гендиректора Astra Space Криса Кемпа, они рассчитывали на успешный отсчет, старт, прохождение точки Max Q, номинальное разделение ступеней, – и только.

"Результат нас удивил и, безусловно, является хорошим рождественским подарком. Это был тяжелый год. Думаю, нам всем нужна была эта победа. Мы просто вне себя от восторга", – резюмировал Кемп.

Fast and Ferocious wins the race to space.



Deployment of the kick stage is breathtaking — like a sci fi movie. Congrats to Chris @Kemp and the entire @Astra team!!! A star is born. From their Kodiak Alaska launch site today. pic.twitter.com/EY9ih04Lnu