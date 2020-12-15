"Ночь совы начинается". В космос запускают всевидящий японский спутник StriX-α: трансляция

Частная космическая компания Rocket Lab намерена выполнить сегодня миссию, названную "Ночь совы начинается". Ракета Electron унесет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли с синтезированной апертурой (SAR). Старт запланирован на 15 декабря в 12:09 по киевскому времени с площадки на полуострове Махья в Новой Зеландии.

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Спутник StriX-α запускается в интересах японской компании Synspective. Это первый в планируемой группировке SAR-аппарат из более чем 30 запланированных. Их применят для ежедневного сбора данных о городах по всей Азии: для мониторинга инфраструктуры, составления генпланов, реагирования на стихийные бедствия.

СПРАВКА. Стриксом в классической античной мифологии называется "птица дурного предзнаменования", которая "питается человеческой плотью и кровью". Слово также связано с ведьмами и другими злыми фольклорными существами. Овидий описывал стрикса как птицу с крупной головой, заостренными глазами, хищным клювом и крючковатыми когтями. Также так называется род сов.

В 2021-м компания собирается запустить StriX-β, а в 2022-м довести группировку до четырех для ввода системы в коммерческую эксплуатацию. С шестью спутниками целевая поверхность будет сканироваться ежедневно.

Подробно о ракете "Электрон", которую собирают всего за 18 суток, и о технологиях компании можно почитать здесь.

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StriX-α весит 100 кг, оснащен пятиметровой антенной X-диапазона, имеет разрешение в 1-3 м с одинарной поляризацией при ширине обзора 10-30 км. Есть два режима сканирования: полосный/ленточный (охват 30 км, разрешение 3 м) и скользящее "пятно прожектора" (10 км, 1 м). Запускается на орбиту в сложенном состоянии. Как закрепляли спутник на разгонном блоке ракеты: фото раз, два и три.

Радар на спутнике будет отправлять микроволны на Землю и принимает отраженный сигнал для создания изображения целевой области. SAR-мониторинг обеспечивает круглосуточные данные даже при облачности, когда оптические спутники менее эффективны.

Технология InSAR (интерферометрический SAR) способна обнаруживать сдвиги до 1 мм на поверхности без необходимости использования наземного измерительного оборудования. Можно наблюдать проседание грунта, его повышение и другие изменения.

Команда Rocket Lab составлена преимущественно из молодых специалистов – c "вкраплениями" опытнейших инженеров, работавших в NASA и других авиакосмических организациях.

Компания Питера Бека постоянно набирает на стажировку талантливую молодежь, а наиболее преуспевшим предлагает работу. К примеру, таким образом в космический стартап попала и Лара Колье: она занята в группе, которая пишет программный кода для авионики Electron:

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