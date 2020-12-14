Россияне запустили в космос тяжелую ракету "Ангара-А5". Впервые с 2014-го – видео и фото

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Впервые за шесть лет в России запустили в испытательный полет тяжелую космическую ракету Ангара-А5. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Старт произошел в 07:50 по киевскому времени с военного космодрома Плесецк в Архангельской области РФ. Через 14 минут разгонный блок Бриз-М с макетом спутника для предположительно геостационарной орбиты отделился от третьей ступени. 

СПРАВКА. "Ангара" – семейство российских ракет от легкого до тяжелого класса, разработанное центром Хруничева на базе УРМ-1/2 для замены устаревших носителей, в основном "Протона". Работает на керосине и жидком кислороде. В июле 2014 года россияне испытали Ангару-1.2ПП, а тяжелый вариант ракеты – 23 декабря 2014-го. В ракетно-космической отрасли РФ говорят, что в перспективе ракета может получить разгонный блок ДМ-03 Персей и новый кислородно-водородный двигатель. Будет стартовать с Плесецка и космодрома Восточный.

Российское ведомство утверждает, что все прошло "в штатном режиме".

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Высота тяжелой версии ракеты с пятью УРМ – более 55 м, диаметр – до 9 м (почти как у Starship Илона Маска), стартовая масса – 773 тонны. Создатели утверждают, что она может доставлять на низкую опорную орбиту до 24,5 т груза, а на геостационарную – до 4,6 т. 

В следующий раз "Ангару-5" планирует запускать летом.

Один из создателей самого популярного англоязычного ресурса фанатов космоса NASASpaceflight.com Байкл Бейлор уточнил для сравнения космических успехов США и РФ в последние годы, что "в последний раз, когда запускалась "Ангара", SpaceX даже не пыталась посадить ракету".

Читайте мнение: Почему запуск тест-образца космического корабля Starship SN8 Маска – это чудо

Второе видео: российский пропагандистский ресурс РИА Новости

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Теги: космос, запуск, ракета, роскосмос, разгонный блок, плесецк, Ангара
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