Россияне запустили в космос тяжелую ракету "Ангара-А5". Впервые с 2014-го – видео и фото

Впервые за шесть лет в России запустили в испытательный полет тяжелую космическую ракету Ангара-А5. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
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Старт произошел в 07:50 по киевскому времени с военного космодрома Плесецк в Архангельской области РФ. Через 14 минут разгонный блок Бриз-М с макетом спутника для предположительно геостационарной орбиты отделился от третьей ступени.
Российское ведомство утверждает, что все прошло "в штатном режиме".
Высота тяжелой версии ракеты с пятью УРМ – более 55 м, диаметр – до 9 м (почти как у Starship Илона Маска), стартовая масса – 773 тонны. Создатели утверждают, что она может доставлять на низкую опорную орбиту до 24,5 т груза, а на геостационарную – до 4,6 т.
В следующий раз "Ангару-5" планирует запускать летом.
Один из создателей самого популярного англоязычного ресурса фанатов космоса NASASpaceflight.com Байкл Бейлор уточнил для сравнения космических успехов США и РФ в последние годы, что "в последний раз, когда запускалась "Ангара", SpaceX даже не пыталась посадить ракету".
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Второе видео: российский пропагандистский ресурс РИА Новости