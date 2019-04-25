Байден объявил об участии в президентских выборах: видео

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил об участии в президентских выборах.

"Основные ценности этой нации, наше положение в мире, наша демократия, все, что сделало Америку Америкой – поставлено на карту. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сказал он.

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Видео с его заявлением озаглавлено "Америка - это идея".

Байден вступил в должность вице-президента одновременно с 44-м президентом США Бараком Обамой.

Как сообщали американские СМИ, объявление Байдена о своем решении ознаменовало начало президентских праймериз демократов в начале 2020 года, к которым сейчас готовятся уже более 20 кандидатов.

Политика, с учетом его высокого авторитета в США, называют лидером гонки.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.