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Британка в одиночку пересекла океан на гребной лодке и установила рекорд – видео видео

22.02.2021, 10:23
Фото - Instagram.com
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Британка Жасмин Харрисон за 70 дней, три часа и 48 минут добралась до Антигуа с побережья Канарских островов в Испании на гребной лодке. Она стала самой молодой женщиной, которая пересекла Атлантический океан в одиночку. Об этом пишет The Guardian

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Путешествие протяженностью 3 000 миль (4 828 км) оставило "хорошие и плохие воспоминания", говорит она. Она отметила, что ценила возможность сбежать из нормальной жизни.

Сообщается, что 18 февраля лодка Харрисон перевернулась за столь миль от берега.

Тогда она также сообщила, что повредила левый локоть. Несмотря на это, девушка смогла сама справиться с проблемой, заявив, что сможет финишировать без посторонней помощи.

Отвечая на вопрос, чего она хочет по прибытию в Антигуа, 21-летняя девушка ответила: "Еда, определенно еда".

Харрисон также публиковала еженедельные обновления на своей странице в Instagram, делясь своими приключениями.

Издание отмечает, что британка работает учителем плавания и барменом.

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Публикация от Rudderly Mad (@rudderlymad)

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Публикация от Rudderly Mad (@rudderlymad)

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Станислав Стороженко
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рекорд атлантический океан гребная лодка
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