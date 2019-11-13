"Человек-паук" впервые не смог покорить небоскреб: видео

57-летний французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер, которого прозвали "человеком-пауком", не смог залезть на крышу 152-метрового здания в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Робер пытался подняться на офисное здание "Ариан", однако в нескольких метрах от крыши вынужден был через окно войти внутрь здания. Что стало причиной такого решения, неизвестно.

Внизу экстремала ждала полиция, которая сразу же провела задержание.

Ранее Робер покорил Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелеву башню, главный офис IBM, отель Hilton, Башню Areva и многие другие высотки. В 2011 г он взобрался на самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурдж-Халифа" (высота 828 м) в Дубае.