"Человек-паук" впервые не смог покорить небоскреб: видео

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Внизу экстремала ждала полиция, которая сразу же провела задержание

57-летний французский скалолаз и покоритель небоскребов Ален Робер, которого прозвали "человеком-пауком", не смог залезть на крышу 152-метрового здания в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Робер пытался подняться на офисное здание "Ариан", однако в нескольких метрах от крыши вынужден был через окно войти внутрь здания. Что стало причиной такого решения, неизвестно. 

Внизу экстремала ждала полиция, которая сразу же провела задержание.

Ранее Робер покорил Эмпайр-стейт-билдинг, Эйфелеву башню, главный офис IBM, отель Hilton, Башню Areva и многие другие высотки. В 2011 г он взобрался на самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурдж-Халифа" (высота 828 м) в Дубае.

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Теги: париж, Ален Робер, человек-паук, руфер, экстремальный спорт
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