Джихадисты взорвали авто у торгового центра в Сомали: много жертв

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По данным очевидцев, взорвался припаркованный автомобиль, который, очевидно, был начинен взрывчаткой

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Сегодня, 4 февраля, около одного из торговых центров в сомалийской столице прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек. О новом теракте в Могадишо сообщило со ссылкой на местных правоохранителей агентство Reuters.

От взрыва сгорели четыре автомобиля и был разрушен ресторан.

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Ранения получили не менее десятка человек.

Полиция склоняется к версии, что за терактом в прибрежном районе Хамар Вейне стоит наиболее активная в этом плане группировка джихадистов Аш-Шабаб.

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В ноябре 2018 года террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в гостиницу Sahafi в Могадишо: погибли около 20 человек.

В конце декабря того же года по меньшей мере 16 человек погибли в результате двух взрывов возле президентского дворца в столице Сомали.

Видео: Mohamed Hajji Hassan

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Теги: взрыв, теракт, терроризм, видео, сомали, могадишо
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