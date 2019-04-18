Экс-президент Перу покончил с собой во время ареста: фото, видео

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Алан Гарсия не выжил после выстрела в голову

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Экс-президент Перу Алан Гарсия скончался после предпринятой попытки самоубийства во время ареста в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Утром в среду, 17 апреля, полицейские попытались арестовать его в собственном доме. 69-летний политик выстрелил себе в голову. Он был госпитализировали и впал в кому. После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован, рассказала министр здравоохранения Перу Зулема Томас.

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В итоге спасти его не удалось.

Сторонники Гарсии собрались у здания больницы. Они кричали и плакали, когда им сообщили о его смерти. Соболезнования в своем Twitter выразил и действующий президент Перу Мартин Вискарра. 

Фото: EPA

Видео: Радио Свобода

Гарсия был президентом Перу с 1985 по 1990 год и с 2006 по 2011-й. Он стал самым молодым президентом Перу - впервые его избрали в 36 лет. Обвиняется в получении откатов от одной из крупнейших строительных компаний Латинской Америки - бразильской Odebrecht - во время строительства электропоезда для метро в Лиме. Он отрицал вину. В ноябре 2018 года Гарсия попросил убежища в посольстве Уругвая после того, как судья запретил ему покидать страну в течение 18 месяцев. Уругвай отказал. 

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Теги: Odebrecht, президент, перу, арест, самоубийство, Алан Гарсия, суицид
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