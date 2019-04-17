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17.04.2019, 17:12

Экс-президент Перу пытался застрелиться

Экс-президент Перу пытался застрелиться - Фото
Алан Гарсиа (фото - ЕРА)

Алан Гарсия доставлен в больницу после огнестрельного ранения в шею

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Бывший президент Перу Алан Гарсия предпринял попытку самоубийства после того, как перуанские власти издали приказ о его аресте. Экс-лидер находится в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что 69-летний Гарсия выстрелил себе в шею. Он доставлен в больницу в Лиме.

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"Бывший президент принял решение застрелиться", - заявил его адвокат Эрасмо Рейна.

Гарсия, занимавший пост президента Перу с 1985 по 1990 гг и с 2006 по 2011 гг, находится под следствием по обвинению во взяточничестве. Речь идет о масштабном коррупционном скандале, охватившем ряд бывших латиноамериканских лидеров.

Источники, близкие к расследованию, сообщили изданию, что перуанские власти издали приказ о его немедленном аресте.

Гарсия обвиняется в получении откатов от одной из крупнейших строительных компаний Латинской Америки - бразильской компании Odebrecht - во время строительства электропоезда для метро в Лиме. Он отрицает это обвинение.

В ноябре прошлого года Гарсия попросил убежища в посольстве Уругвая после того, как судья запретил ему покидать страну в течение 18 месяцев. Правительство Уругвая отклонило запрос.

Гарсиа стал самым молодым президентом Перу, когда его впервые выбрали на этот пост в возрасте 36 лет.

Алан Крюгер, профессор экономики Принстонского университета, который консультировал президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму, покончил жизнь самоубийством 19 марта.

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Теги: перу, самоубийство, алан гарсиа
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