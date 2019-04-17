Экс-президент Перу пытался застрелиться

Бывший президент Перу Алан Гарсия предпринял попытку самоубийства после того, как перуанские власти издали приказ о его аресте. Экс-лидер находится в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что 69-летний Гарсия выстрелил себе в шею. Он доставлен в больницу в Лиме.
"Бывший президент принял решение застрелиться", - заявил его адвокат Эрасмо Рейна.
Гарсия, занимавший пост президента Перу с 1985 по 1990 гг и с 2006 по 2011 гг, находится под следствием по обвинению во взяточничестве. Речь идет о масштабном коррупционном скандале, охватившем ряд бывших латиноамериканских лидеров.
Источники, близкие к расследованию, сообщили изданию, что перуанские власти издали приказ о его немедленном аресте.
Гарсия обвиняется в получении откатов от одной из крупнейших строительных компаний Латинской Америки - бразильской компании Odebrecht - во время строительства электропоезда для метро в Лиме. Он отрицает это обвинение.
В ноябре прошлого года Гарсия попросил убежища в посольстве Уругвая после того, как судья запретил ему покидать страну в течение 18 месяцев. Правительство Уругвая отклонило запрос.
Гарсиа стал самым молодым президентом Перу, когда его впервые выбрали на этот пост в возрасте 36 лет.
Алан Крюгер, профессор экономики Принстонского университета, который консультировал президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму, покончил жизнь самоубийством 19 марта.