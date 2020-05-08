Елизавета II в День Победы: Никогда не сдаваться, никогда не отчаиваться – видео

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Королева Елизавета II в день 75-летия победы во Второй мировой войне обратилась к британскому народу

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к британцам в честь 75-летия победы во Второй мировой войне и призвала людей не сдаваться и не отчаиваться. Об этом сообщает Reuters.

Королева почтила память погибших во Второй мировой войне и сказала, что гордится тем, как современники отреагировали на пандемию коронавируса.

"Сегодня нам может быть тяжело из-за того, что нет возможности отметить эту особую годовщину так, как хотелось бы", - сказала Элизабет, комментируя уменьшение количества мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в том числе отмену парада ветеранов.

"Но мы вспоминаем, находясь дома и стоя у дверей. Наши улицы не пусты. Они наполнены любовью и заботой, которые мы испытываем друг к другу <…> Когда я смотрю сегодня на нашу страну и вижу, что именно мы готовы сделать, чтобы защитить и поддержать друг друга, я с гордостью говорю, что мы по-прежнему нация, которой храбрые солдаты, моряки и летчики выразили бы свое одобрение и восхищение", – сказала Елизавета II.

"Война затронула всех, никто не был застрахован. Мужчины и женщины, призванные в армию; семьи, разлученные друг с другом; люди, освоившие новые роли и навыки, чтобы поддержать военные усилия – каждый сыграл свою роль", – сказала королева.

"Сначала перспективы казались безрадостными, окончание войны отдаленным, а результаты неопределенными, – продолжила она. – Никогда не сдавайся, никогда не отчаивайся – таково послание Дня Победы".

Когда началась война принцессе Елизавете было 13 лет, когда закончилась – 19-ть. В эти годы она вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус (Auxiliary Territorial Service – ATS) и научилась водить военные грузовики.

Когда Великобритания отмечала победу 8 мая 1945 года, Елизавета и ее младшая сестра Маргарет тайком покинули Букингемский дворец, чтобы неузнанными присоединиться к празднующим британцам.

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Теги: Великобритания, елизавета II, день победы
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