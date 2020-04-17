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Коронавирус. Принцесса Швеции София пошла работать в больницу медсестрой

Коронавирус. Принцесса Швеции София пошла работать в больницу медсестрой - Фото
Принцесса Швеции София (Скриншот видео Youtube/Swedish Princesses)
17.04.2020, 18:24

Принцесса Швеции София решила помочь врачам во время эпидемии коронавируса и пошла работать в больницу медсестрой

Принцесса София Швеции на этой неделе начала работу медсестрой в Стокгольмской больнице, где она занимает должность почетного председателя. Об этом сообщает People.

35-летняя принцесса прошла трехдневный экспресс-курс онлайн-обучения, который проводит колледж университета Sophiahemmet.

Курсы организованы, чтобы помочь перегруженной во время эпидемии больнице.

"Принцесса хочет внести свой вклад в качестве волонтера, чтобы уменьшить нагрузку на медицинских работников", - говорится в заявлении пресс-службы королевской семьи.

София не будет работать непосредственно с пациентами, а поможет врачам и медсестрам в подготовке еды для пациентов, дезинфекции инструментов и уборке.

Программа ускоренной подготовки младшего медицинского персонала направлена на то, что облегчить работу профессиональных медсестер. Прошедшие курс не будут контактировать с больными COVID-19.

Стокгольмская больница связана со шведской королевской семьей с 1884 года, когда королева Швеции спонсировала свои программы обучения медсестер.

София замужем за принцем Карлом Филиппом, и у них есть два сына: принц Александр и принц Гавриил.

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Наталия Медведева
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