В ночь со вчера на сегодня на стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся финал Евро-2020 – сборная Англии играла с командой итальянцев. По итогам матча победа досталась Италии. Английские болельщики восприняли проигрыш эмоционально и полезли драться с итальянскими фанатами. Видео разборок заполонили интернет.

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Агрессивно настроенные фанаты караулили итальянцев у выхода со стадиона и там нападали.

УЕФА пока поведение английских болельщиков не прокомментировало. Ранее на сайте ассоциации было размещено сообщение, что УЕФА осуждает "любые формы дискриминации", но это касалось оскорблений игроков сборной Англии пользователями интернета.

13 июля Италия победила сборную Англии в серии пенальти и стала чемпионом Евро-2020.

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Дарья Мостовая

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