Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Республике Мордовия проживают две народности - эрзя и мокша, которые борются против нарушения Москвой прав и свобод коренных народов

Реклама
Реклама

В ночь на 14 января в республике Мордовия две девушки демонстративно сожгли флаг России на костре и записали происходящее на видео. Ролик одна из них опубликовала в Instagram.

В правительстве Мордовии подтвердили, что флаг сожгли в Саранске. 

Реклама

Во время съемки слышны фраза: "Гори, с*ка", "Хорошо горит".

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что подозреваемые в сожжении флага девушки задержаны. Их допрашивает полиция. 

Как пишет российский пропагандистский ресурс Интерфакс, ими оказались две студентки в возрасте 21 и 22 года.

За "надругательство" над российским триколором им грозит до 1 года лишения свободы или принудительные работы на аналогичный срок.

Для справки, в республике Мордовия проживают две народности - эрзя и мокша, которые борются против нарушения Москвой прав и свобод коренных народов.

Смотрите также: Заклинило: во время инаугурации Путина не могли поднять флаг РФ

Отправить:
Распечатать:
Теги: флаг россии, мокша, саранск, мордовия, республика мордовия, эрзя, горит флаг россии, сожгли флаг россии, флаг рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео
Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео
Пассажиры автобуса из РФ в Украину 8 часов сидели в поле: видео
Пассажиры автобуса из РФ в Украину 8 часов сидели в поле: видео
В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео
В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео
Продовольствие В АВК прокомментировали решение суда в пользу Проминвестбанка
7 трендов рынка e-commerce в 2019 году
Мнение 7 трендов рынка e-commerce в 2019 году
Российский госбанк отсудил фабрику АВК в Днепре
Продовольствие Российский госбанк отсудил фабрику АВК в Днепре
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео
Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео
Пассажиры автобуса из РФ в Украину 8 часов сидели в поле: видео
Пассажиры автобуса из РФ в Украину 8 часов сидели в поле: видео 17:13
В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео
В Ужгороде засняли опасное катание лыжника по городу: видео 15:39
Во Львове мужчина решил повеситься на светофоре: видео спасения
Во Львове мужчина решил повеситься на светофоре: видео спасения 15:32
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 