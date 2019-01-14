Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео

В ночь на 14 января в республике Мордовия две девушки демонстративно сожгли флаг России на костре и записали происходящее на видео. Ролик одна из них опубликовала в Instagram.

В правительстве Мордовии подтвердили, что флаг сожгли в Саранске.

Реклама

Во время съемки слышны фраза: "Гори, с*ка", "Хорошо горит".

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что подозреваемые в сожжении флага девушки задержаны. Их допрашивает полиция.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Интерфакс, ими оказались две студентки в возрасте 21 и 22 года.

За "надругательство" над российским триколором им грозит до 1 года лишения свободы или принудительные работы на аналогичный срок.

Для справки, в республике Мордовия проживают две народности - эрзя и мокша, которые борются против нарушения Москвой прав и свобод коренных народов.

Смотрите также: Заклинило: во время инаугурации Путина не могли поднять флаг РФ