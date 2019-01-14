Хорошо горит. В Саранске девушки показательно жгли флаг РФ: видео

В ночь на 14 января в республике Мордовия две девушки демонстративно сожгли флаг России на костре и записали происходящее на видео. Ролик одна из них опубликовала в Instagram.
В правительстве Мордовии подтвердили, что флаг сожгли в Саранске.
Во время съемки слышны фраза: "Гори, с*ка", "Хорошо горит".
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что подозреваемые в сожжении флага девушки задержаны. Их допрашивает полиция.
Как пишет российский пропагандистский ресурс Интерфакс, ими оказались две студентки в возрасте 21 и 22 года.
За "надругательство" над российским триколором им грозит до 1 года лишения свободы или принудительные работы на аналогичный срок.
Для справки, в республике Мордовия проживают две народности - эрзя и мокша, которые борются против нарушения Москвой прав и свобод коренных народов.
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